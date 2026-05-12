Старик и остров

Патриарх футбольного тренерского корпуса Дик Адвокат вернулся на пост главного тренера сборной Кюрасао, которую неожиданно вывел на чемпионат мира, спустя три месяца после своей отставки по «персональным причинам». Федерация футбола крошечной страны была вынуждена обратиться к ветерану за помощью под давлением игроков и спонсоров, фактически инициировавших отставку сменщика Адвоката Фреда Рюттена. Эта перестановка позволит Дику Адвокату установить рекорд мировых первенств: в 78-летнем возрасте он окажется наиболее пожилым наставником, когда-либо возглавлявшим участника главного футбольного турнира.

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

Федерация футбола Кюрасао (FFK) 12 мая объявила о том, что на пост главного тренера сборной страны спустя всего три месяца после того, как он с ним расстался, снова назначен Дик Адвокат. Он займет место, которое покинул Фред Рюттен. Еще пару лет назад на такую новость никто не обратил бы внимания, учитывая скромнейший статус его команды. Однако в мае 2026 года она прозвучала довольно громко. Все дело в том, что сборная Кюрасао летом впервые примет участие в чемпионате мира. Турнир, который примут США, Канада и Мексика, открывается 11 июня. А команда Кюрасао, попавшая в группу с немцами, эквадорцами и ивуарийцами, какой бы результат она на нем ни показала, уже вошла в историю. Население островного государства в Карибском бассейне — 156 тыс. человек. Настолько крошечные страны на основное футбольное состязание еще не проникали.

Принес сборной Кюрасао чемпионат мира очень известный тренер. Квалификацию в зоне CONCACAF, объединяющей страны Северной и Центральной Америки, сборная преодолела во главе с голландцем Диком Адвокатом. Послужной список начавшего тренерскую деятельность еще в середине 1980-х Адвоката состоит из множества национальных команд и клубов из разных регионов. Ему несколько раз доверяли сборную Нидерландов, которую он выводил в четвертьфинал чемпионата мира и полуфинал чемпионата Европы. Он трудился с главными командам Южной Кореи, Бельгии, Сербии, ОАЭ, Ирака. Клубная карьера Дика Адвоката также чрезвычайно пестра. В ней целый ряд голландских команд, шотландский «Глазго Рейнджерс», немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха, английский «Сандерленд», турецкий «Фенербахче». Достаточно глубокий «российский след» Адвокат тоже оставил. В позапрошлом десятилетии он руководил «Зенитом», добыв с ним в 2007 году первые для петербуржцев золотые награды чемпионата России, а потом тренировал и отечественную сборную. С ним она, правда, неудачно выступила на чемпионате Европы в 2012-м.

В Кюрасао Дик Адвокат, разумеется, пользовался репутацией местного героя, но в феврале огорошил всех заявлением о том, что покидает сборную, с которой совершил прорыв. Официально — по «персональным причинам». А голландские издания уточняли, что из-за проблем со здоровьем дочери, требовавших постоянного присутствия Адвоката на родине.

Профессию он, кстати, не забросил, получив должность консультанта главного тренера в «Фейенорде».

Свой пост Дик Адвокат передал Фреду Рюттену, который вряд ли ожидал, что будет занимать его так недолго. Погубили Рюттена два товарищеских матча, сыгранных островитянами в Австралии в конце марта. В них они проиграли не квалифицировавшимся на чемпионат мира китайцам — 0:2 — и австралийцам — 1:5. А вскоре ряд медиаресурсов сообщил о том, что в сборной возник кризис и некоторые ведущие игроки требуют убрать Рюттена. Но еще, видимо, важнее, что такое же условие для продления сотрудничества с FFK выдвинул ее ключевой спонсор — авиакомпания Сorendon. Версию о давлении с их стороны фактически подтверждал президент федерации Гилберт Мартина, еще в конце предыдущей недели уверявший, что Рюттен сохранит пост, поскольку «решения футбольной ассоциации не должны зависеть от игроков и спонсоров». Ее подтвердил и сам Рюттен в своем заявлении, посвященном отставке: «Нельзя позволять возникнуть климату, разрушающему профессиональные отношения между футболистами и тренерским штабом».

ESPN, BBC и другие ресурсы рассказывали, что на возвращении Дика Адвоката на пост главного тренера сборной настаивали как раз игроки-бунтовщики. А вопрос с ним помог решить его тот факт, что здоровье дочери Адвоката улучшилось. Таким образом, на североамериканском чемпионате мира он установит еще один рекорд. Адвокату 78 лет. А до сих пор самым возрастным наставником участников мирового первенства оставался немец Отто Рехагель. В 2010 году в ЮАР он тренировал сборную Греции незадолго до 72-летия. Греки на том турнире сошли на групповом этапе.

Алексей Доспехов