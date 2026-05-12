«Нужно поскорее избавить Стармера от страданий»

Сегодня в Лондоне на заседании кабинета министров решится вопрос о том, сумеет ли крайне непопулярный в народе и в собственной партии сэр Кир Стармер сохранить пост премьер-министра страны. Кто-то из комментаторов уже поставил крест на лейбористском лидере. Кто-то сам призывает его поскорее уйти в отставку. Тех, кто захотел бы публично выразить надежду на то, что он сохранит свой пост, не нашлось.

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Кир Стармер «обдумывает», можно ли спасти свой пост премьер-министра, в преддверии решающего заседания кабинета

Стармер настаивает, что он будет продолжать борьбу, а источники в осажденной (резиденции премьер-министра.— “Ъ”) на Даунинг-стрит, 10 поздно вечером сообщили, что его решимость по-прежнему непоколебима. Однако некоторые его союзники считают, что ему не удастся остановить нарастающую волну недовольства в рядах лейбористов, требующих его отставки. Один из них просто сказал: «Все кончено»… К уходу Стармера теперь призывают как левые, так и правые фланги партии.

Стадо пришло в движение, и Стармер больше не может бежать

То, что началось после разгромных результатов выборов в четверг, охватило все фланги Лейбористской партии и обрело собственную жизнь и скорость… Число членов парламента, призывающих сэра Кира Стармера уйти в отставку, переросло из единичных голосов в шумный поток, и к вечеру понедельника это движение распространилось и на советников правительства. В какой-то момент уже стало трудно вести подсчет парламентариев, публично высказывающихся (за отставку сэра Кира.— “Ъ”)… Члены парламента от Лейбористской партии взвешивают риск полного электорального забвения… против риска смены лидера. Для все большего числа из них ответ был только один: Стармер должен уйти.

Кир Стармер позорит сам себя — это отчаявшийся лидер, который явно доживает последние дни на посту

Стармер обречен… Это последние шаги отчаявшегося лидера, которому остались считаные дни на посту… Даже самые лояльные и подхалимствующие парламентарии знают, что ему настал конец, и уже выстраиваются в очередь с призывами к нему уйти. А сокрушительное поражение лейбористов на местных выборах — это призыв избирателей к его отставке.

Всем, кроме Стармера, очевидно, что с ним покончено. Но он отвратительно цепляется за власть, держится за атрибуты высокой должности, и ему все равно, кого он утянет за собой, лишь бы самому остаться у руля. Пока мыльная опера Лейбористской партии продолжается, страна двигается назад… Нужно поскорее избавить Стармера от страданий. Как и всех нас.

Киру Стармеру необходимо осознать очень реальную опасность долгих прощаний

В июле 2022 года уже непопулярный Борис Джонсон, образно говоря, цеплялся за свой стол на Даунинг-стрит, в то время как министры один за другим подавали в отставку и он не мог найти им замену. В июле 2024 года тогдашний президент США Джо Байден сопротивлялся давлению со всех сторон отказаться от участия в выборах президента. И когда он наконец сделал это, у его сменщицы Камалы Харрис было всего несколько месяцев на продвижение своей позиции. От власти бывает трудно отказаться…

Проблема Стармера в том, что он теперь слишком… ассоциируется с проблемами последних двух лет. Новое начало под руководством нового лидера поможет создать более оптимистичное настроение, которое так необходимо стране… Стармеру, возможно, просто не повезло, но он и сам был виноват во многих своих несчастьях. Он явно все еще пребывает в состоянии отрицания, как Джонсон/Байден, но опасность слишком долгого, проходящего в борьбе прощания должна быть очевидна. Если нынешняя ситуация сохранится до 2027 года, у его преемника останется слишком мало времени, чтобы внести изменения, которые могли бы завоевать расположение общественности.

Великобритании необходим сильный, уверенный лидер, а не тот, кто не способен объединить даже собственную партию.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская