Главные новости за выходные 9–11 мая

В День Победы Владимир Путин принял участие в параде на Красной площади. Позднее он заявил, что конфликт России и Украины «идет к завершению». Также Владимир Путин назвал условие «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода» России и Армении.

Работа аэропортов юга России восстановлена в полном объеме после инцидента с БПЛА.

Иран передал США ответ на последнее мирное предложение. Дональд Трамп назвал ответное предложение неприемлемым и допустил возобновление операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе.

Великобритания расширила санкционный список по России на 85 позиций. Также ЕС внес в санкционный список 16 физлиц и семь организаций, в том числе детский лагерь «Орленок». В санкционный список Канады внесли, в том числе, мать Рамзана Кадырова.

Министр обороны Латвии подал в отставку после падения дронов.

В Сирии совершили первый за 15 лет платеж Visa и Mastercard.

Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим.

В России утвердили концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах.

Иркутский Бодайбо остался без воды из-за новой коммунальной аварии.

Лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канарские острова. Пассажиров без симптомов заболевания начали эвакуировать. ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров.

В Иране освободили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии, правозащитницу Наргиз Мохаммади.