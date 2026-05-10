В России утвердили концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах

Минпросвещения России утвердило и направило в регионы концепцию исторического просвещения, охватывающую все уровни обучения — от детских садов до вузов. Цель документа заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности у молодежи, сообщила «РИА Новости» пресс-служба министерства.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает не только обновление образовательных курсов, но и создание в 2027 году специализированной информационной платформы, а также привлечение к работе экспертов из общества «Знание» и Российского военно-исторического общества.

Практическая часть концепции включает проведение масштабных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, памяти защитников Отечества и участников российской военной операции на Украине. Образовательный процесс дополнят тематические олимпиады, квесты, исследовательские проекты и профильные исторические клубы. «Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории»,— рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Помимо работы с учащимися, министерство сосредоточится на повышении квалификации педагогов и разработку новых методических пособий. Будет запущен регулярный мониторинг эффективности программ.

Внедрение концепции начнется с 1 сентября. Программу одобрили на коллегии Минпросвещения в апреле.