Трамп допустил возобновление операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свободы» по сопровождению заблокированных в Ормузском проливе судов.

Как сказал господин Трамп в интервью Fox News, в случае возобновления операции она будет расширена и будет включать не только сопровождение судов. При этом он отметил, что пока не принял окончательное решение.

Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свободы» 3 мая. Через три дня он объявил о ее «временной приостановке». По словам президента США, об этом его просили власти Пакистана и некоторых других стран. Financial Times писала, что операция была приостановлена из-за противодействия Саудовской Аравии.

