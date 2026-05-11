Великобритания расширила санкционный список по России на 85 позиций

Власти Великобритании внесли в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц.

Согласно обновленному документу, в список внесены в том числе:

  • министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко;
  • глава Росмолодежи Григорий Гуров;
  • начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин;
  • уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;
  • директор Центра «ВОИН», бывший первый замминистра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко;
  • депутат из ДНР, боец смешанных единоборств Максим Швец;
  • топ-менеджеры АНО «Диалог»;
  • сотрудники «Агентства социального проектирования», которое власти США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, а британские власти — в «информационной войне» против Украины;
  • АНО Стратегических коммуникаций «Каспий 2030»;
  • «Экспертный институт социальных исследований»;
  • «Институт развития интернета»;
  • Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»;
  • Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;
  • Севастопольский государственный университет.

