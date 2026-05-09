Путин: дело идет к завершению конфликта с Украиной

Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, страны Запада рассчитывали на «сокрушительное поражение России», предоставляя военную помощь Украине.

«Пообещали помощь (Украине.— "Ъ") и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается»,— сказал господин Путин журналистам.

Владимир Путин подчеркнул, что США стремятся к урегулированию конфликта на Украине. «Им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, мы за это им только благодарны»,— отметил глава государства. Однако это прежде всего дело России и Украины, добавил он.