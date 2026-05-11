ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров MV Hondius

Умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, который участвовал в эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Причиной смерти стал сердечный приступ.

«Экстренные службы на причале немедленно начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти его жизнь»,— написал господин Гебрейесус в соцсети X.

Вспышку хантавируса обнаружили на лайнере MV Hondius в начале мая. Тогда же ВОЗ сообщила о трех погибших. 10 мая лайнер прибыл на Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров и экипажа. По данным на 11 мая, подтверждено семь случаев заражения вирусом. Несколько десятков человек находятся на карантине. Роспотребнадзор сообщал, что риск мутации хантавируса и его распространения крайне низок.