Иран передал США ответ на последнее мирное предложение

Иран через пакистанских посредников передал США ответ на последнее предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Об этом сообщают IRNA и Tasnim. По информации IRNA, на данный момент переговоры сосредоточены «исключительно на прекращении боевых действий в регионе».

Ответное предложение Ирана состоит из 14 пунктов и сводится к «завершению войны и обеспечению безопасности судоходства» в Персидском заливе и Ормузском проливе, пишет ISNA. Постпред США в ООН Майк Уолц подтвердил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются. Однако процесс «затягивается и идет медленнее, чем хотелось бы», сказал он ABC News.

По мнению посла Пакистана в России Файсала Нияза Тирмизи, прорыв в переговорах Вашингтона и Тегерана может произойти перед поездкой президента США Дональда Трампа в Китай 14-15 мая. «Текущий процесс вселяет большую надежду, и это произойдет довольно скоро»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Во время перемирия стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению. По словам Дональда Трампа, власти Ирана согласились на отказ от получения ядерного оружия.

