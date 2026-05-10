Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку. Премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара БПЛА Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Латвии.

Фото: Tom Little / Reuters

«Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию»,— сказал господин Спрудс на пресс-конференции (цитата по LSM).

«Андрис Спрудс потерял мое доверие и доверие общественности. Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал»,— написала Эвика Силиня в соцсети Х. По ее мнению, недавний инцидент с беспилотниками показал, что военное руководство Латвии «не смогло выполнить свое обещание о безопасном небе».

Премьер-министр предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису, и тот согласился. «Его предыдущий опыт службы в национальных Вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине дают уверенность в том, что оборона страны будет осуществляться грамотно»,— добавила Эвика Силиня.

7 мая в Латвии упали два беспилотника, один из них — на территории нефтебазы в городе Резекне. Местные власти заявили, что дроны летели со стороны России. Минобороны России сообщило, что в этот момент средства ПВО засекли военные самолеты и шесть БПЛА в небе Латвии, затем объекты пропали с радаров. Российское ведомство утверждало, что сбитый беспилотник принадлежал ВСУ и что готовилась атака на объекты в районе Санкт-Петербурга.