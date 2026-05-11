В Бодайбо закрывают детсады и школы из-за новой коммунальной аварии

С 12 по 15 мая в городе Бодайбо Иркутской области детские сады будут закрыты, а школы переведут на дистанционный режим обучения. Всероссийские проверочные работы для школьников при этом проведут в обычном режиме, отмечается в сообщении администрации Бодайбинского района.

Изменения в работе образовательных учреждений связаны с коммунальной аварией, произошедшей 10 мая, после которой город остался без централизованного водоснабжения. Причиной аварии стал ледоход на реке Витим, который вытолкнул на берег плавучую водозаборную станцию. Уровень реки затем снизился, и станцию спустить на воду пока не представляется возможным.

Местные власти готовят временное техническое решение для восстановления централизованной подачи воды. В городе осуществляется развоз технической и питьевой воды.

В Бодайбо 30 января произошла крупная коммунальная авария: из-за замерзания водовода остановилась работа четырех котельных, обслуживающих около 200 домов. Без тепла и водоснабжения остались более чем 1,6 тыс. жителей. На полное восстановление теплоснабжения понадобилось более месяца. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в превышении должностных полномочий предъявили мэру города Алексею Ботвину. Бодайбинский городской суд 4 марта отправил его под домашний арест.

Влад Никифоров