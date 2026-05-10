Минтранс: работа аэропортов юга России восстановлена в полном объеме

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, сообщил Минтранс России. Согласно заявлению, в 9:00 мск были «отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям», сейчас управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита.

В ведомстве отчитались, что за 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезли 63,8 тыс. пассажиров. По состоянию на утро 10 мая в плане регулярных перевозок — 277 рейсов в и из аэропортов юга страны, отмен рейсов нет. За сегодня уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров.

Оперативный штаб продолжит работу до 12 мая, Минтранс, Росавиация и Ространснадзор, добавили в ведомстве.

Утром 8 мая Минтранс сообщил, что после падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» приостановили работу 13 аэропортов южных регионов — авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Во второй половине дня извещение Росавиации о невозможности полетов на юг страны было отменено, авиакомпании начали восстанавливать полетную программу. Вечером 9 мая Минтранс сообщил, что авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России.