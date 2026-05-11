Канада ввела санкции против матери Рамзана Кадырова

Канадские власти ввели санкции в отношении 23 физических и пяти юридических лиц из России. Санкции расширяются «в ответ на нарушения российским правительством прав украинских детей», указано в заявлении МИД страны.

В «черный список» попали, в том числе, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, общество содействия армии, авиации и флоту «Воин», «Юнармия Севастополя», волгоградский волонтерский центр «Участие», детский центр «Авангард».

Сегодня о расширении санкционных списков по России сообщили также власти Великобритании и ЕС.