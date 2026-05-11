ЕС ввел санкции против детского лагеря «Орленок»
ЕС внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц. Ранее сегодня Великобритания расширила российский «черный список» на 85 позиций.
Согласно документам на сайте Совета ЕС, в «черный список» вошли в том числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь «Орленок», детские центры «Алые паруса» и «Смена» и связанные с ними должностные лица.
В числе физлиц, указанных в списке:
- зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская;
- депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов;
- уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева;
- уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева;
- начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко;
- председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко;
- замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова;
- министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.