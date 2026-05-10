В Сирии совершили первый за 15 лет платеж Visa и Mastercard

Компания Bimera совершила в Сирии первый за 15 лет платеж Visa и Mastercard. Об этом сообщает сирийская платформа SPToday.

Как отметили представители компании, транзакцию выполнили в ходе контролируемого эксперимента, а не официального запуска массовых платежей. Тем не менее она продемонстрировала, что платежи с использованием карт Visa и Mastercard могут обрабатываться внутри банковской системы Сирии.

В компании заявили о технической готовности подать заявку на предоставление услуг международных электронных платежей и на создание инфраструктуры для иностранных карт. В сентябре 2025 года Bimera подписала с Центробанком Сирии меморандум о взаимопонимании.

4 мая сирийский ЦБ разрешил банкам и местным компаниям, предоставляющим услуги электронных платежей, сотрудничать с глобальными корпорациями, включая Visa и Mastercard, сообщало Asharq Al-Awsat. Глава регулятора Абдулкадер Хусриех назвал решение «стратегическим сдвигом» в сторону развитой цифровой экономики.