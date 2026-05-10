Россиянин из экипажа MV Hondius останется на борту до прибытия в Нидерланды для дезинфекции круизного лайнера после вспышки хантавируса. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Испании.

Утром 10 мая лайнер прибыл к испанскому острову Тенерифе, началась эвакуация пассажиров. Первый самолет с 14 испанцами вылетел с Канарских островов, сообщил Минздрав королевства в соцсети Х. У них нет симптомов хантавируса, уточнили в ведомстве.

Остальных пассажиров без признаков заболевания доставили на военных автобусах в аэропорт Тенерифе, пишет Reuters. Каждая страна должна отправить самолеты для эвакуации своих граждан. Эвакуация продлится до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести 42-дневный карантин для всех пассажиров судна, начиная с 10 мая. От инфекции на лайнере умерли три человека, всего заболели восемь человек. На судне находились 147 человек из 23 стран.

