В Иране освободили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии Наргиз Мохаммади

Иранские власти освободили из тюрьмы правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Основанием для освобождения под залог крупной суммы стало серьезное ухудшение здоровья. Женщину уже перевели на лечение в Тегеран, пишет Le Monde.

На прошлой неделе сторонники госпожи Мохаммади сообщили, что она находится при смерти после предполагаемых двух сердечных приступов, перенесенных в заключении.

С 1990-х годов Наргиз Мохаммади выступала против смертной казни в Иране, а также против ограничения прав женщин. Ее неоднократно задерживали и приговаривали к тюремному заключению. В 2024 году активистку уже освобождали из тюрьмы в связи с ухудшением состояния здоровья. Новый срок ей назначили в начале 2026 года после массовых протестов в Иране.

В 2023 году Наргиз Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира. Награду получали ее дети, так как активистка находилась в заключении.