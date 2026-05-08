Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных на юге рейсов

Южная транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропортах юга России. Как сообщили в надзорном ведомстве, изменения в расписании прилетов и вылетов связаны с ограничениями в работе воздушных гаваней региона.

Транспортные прокуроры проводят мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, а также организовали мобильные приемные для работы с пассажирами задержанных рейсов.

Ранее сообщалось, что работа регионального центра в Ростове-на-Дону, координирующего воздушное движение на юге России, была временно скорректирована после попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». На этом фоне была приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Вячеслав Рыжков