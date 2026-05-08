Работа всех аэропортов юга России приостановлена в результате атаки БПЛА

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Приостановлена работа всех аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что сейчас персонал филиала находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования. Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.

Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

«Ъ-Кубань» писал, что, по информации Министерства обороны России, в ночь на 8 мая над регионами РФ уничтожили 264 украинских беспилотника. БПЛА сбивали в том числе над Крымом и Краснодарским краем.

Кроме того, по данным на 07:50, из-за действующих временных ограничений в аэропорту Сочи задерживаются порядка 27 рейсов на прилет и вылет. Еще восемь рейсов на вылет отменены.

Алина Зорина