Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В Екатеринбурге органами управления воздушным движением в аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании»,— сказано в сообщении.

Около получаса назад в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Власти предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета в целях безопасности.

Ирина Пичурина

