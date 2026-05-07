Матвей Сафонов отбил в финал

В финале Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште, соперником лондонского «Арсенала» будет действующий обладатель главного еврокубка — ПСЖ. Это выяснилось после того, как парижский клуб, обыграв на прошлой неделе дома «Баварию», добился на выезде в Мюнхене ничьей — 1:1.

После того, как неделю назад в Париже ПСЖ победил «Баварию» с хоккейным счетом 5:4, болельщики настраивались на продолжение голевой феерии в ответном матче. Их надежду в том числе подпитывали стартовые составы. По сравнению с первой встречей в них произошло лишь по одному изменению, причем в оборонительных рядах. Вместо защитника Ашрафа Хакими, получившего разрыв подколенного сухожилия, главный тренер ПСЖ Луис Энрике на поле с первых минут выпустил Фабиана Руиса, а его мюнхенский коллега Венсан Компани заменил Алфонсо Дэйвиса на Конрада Лаймера.

Дебют снова получился неудачным для «Баварии», которая на третьей минуте проморгала прорыв Хвичи Кварацхелии по левому флангу.

Грузинский форвард на свежих ногах помчался вперед, сделал идеальную передачу чуть назад в центр на Усмана Дембеле, и тому не составляло труда огорчить Мануэля Нойера.

Ответный ход «Баварии» в виде опасного момента у ворот ПСЖ последовал далеко не сразу, поскольку гости в целом контролировали ситуацию. Лишь на 27-й минуте Майкл Олисе, несмотря на опеку Нуну Мендеша, с левой ноги пробил над самой перекладиной, целясь в дальнюю девятку. А дальше в течение трех минут в центре внимания дважды подряд оказывался судья Жуан Пиньейру. Сначала 38-летний португалец не наказал Нуну Мендеша, который поднятой рукой помешал пробросить мяч мимо себя Лаймеру, а затем не усмотрел криминала в действиях Жоау Невеша. Тому также в руку, но уже в своей штрафной, случайно попал мячом Витинья. Скамейка «Баварии» горячо требовала назначение пенальти, но его не последовало.

Вскоре во всей красе проявил себя Нойер, успевший отразить удар головой Жоау Невеша в дальний угол с отскоком от газона после подачи со штрафного. А перед перерывом дважды могли забить мюнхенцы, но Сафонов продемонстрировал великолепную реакцию после удара низом с линии штрафной Джамала Мусиалы, а Джонатан Та, направляя мяч головой в дальний угол, немного промахнулся.

Во втором тайме цена любой ошибки увеличивалась с каждой минутой, но до откровенно закрытого футбола дело так и не дошло. Едва ли не самым ярким игроком ПСЖ в этот вечер оказался Кварацхелия, который несколько раз добавлял у ворот Нойера остроты за счет ярких скоростных индивидуальных действий. Но немецкий вратарь, который также выручал свою команду после ударов Дезире Дуэ на 64-й минуте и Брадли Баркола на 88-й минуте, в этот вечер был практически безупречен. Хорошо выглядел и Сафонов, который делал все, чтобы уйти с поля сухим. Его мастерство выручило ПСЖ на 69-й минуте, когда на острие атаки «Баварии» оказался Луис Диас.

Уже в компенсированное время главный бомбардир мюнхенцев Гарри Кейн, которого на секунду оставили без опеки в своей штрафной защитники ПСЖ, практически неберущимся для Сафинова ударом в девятку сравнял счет, но «Баварии» этого не хватило.

В итоге — 1:1, и 30 мая в Будапеште на 67-тысячном стадионе Puskas Arena в финале Лиги чемпионов сыграет ее действующий победитель ПСЖ. Его соперником будет лондонский «Арсенал», который уступал парижанам в обоих встречах полуфинала предыдущего розыгрыша.

Евгений Федяков