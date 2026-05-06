Где в Воронеже отключили воду 6 мая

В Воронеже произошла утечка на водоводе на улице Антонова-Овсеенко. В связи с этим без водоснабжения остались десятки домов на 11 улицах Коминтерновского района областного центра. Список адресов, попавших под отключение:

бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46Б, 47, 48, 48А, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

Московский проспект, 117А, 117Б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131А, 131Б, 131В;

улица 60 Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;

улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29А;

улица Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а, 25В, 25а, 35э, 41;

улица Владимира Невского, 13, 13Б, 13Г, 13в, 15, 15А, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 19Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35А, 36, 36А, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38а, 38д, 38п, 39, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46А, 46Г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55А, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71;

улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

улица Генерала Лизюкова, 66, 66А, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105;

улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43А, 43б, 45, 45а, 47, 49;

улица Шукшина, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46.

улица Хользунова, 116, 118, 120, 122.

Сроки восстановления водоснабжения пока не озвучены.