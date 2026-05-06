В Женеве во время традиционной и без того перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка — Chronopolis. Как пишут сами организаторы, от классических часовых смотрин она отличается тем, что покупать билеты не нужно — вход открыт для каждого. И главное, что здесь предлагают, — не просто просмотр, а прямой контакт: возможность диалога с создателями часов, тот самый touch and feel, когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить.

В отличие от крупных салонов, где для этого требуется запись, доступ ограничен, а основная публика по билетам рассматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия: это заметно и по языку коммуникации, и по тому, как Chronopolis себя продвигает — по снимкам с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, их посыл обращен не только к молодым независимым брендам, но и к юным посетителям, то есть к клиентам будущего.

Сам по себе такой подход сработал: гости пришли, в медиа появились положительные отзывы. Однако наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов: при работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал: если в первый раз публику можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором становится уже качество представленного товара.

Анна Минакова