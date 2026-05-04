Росприроднадзор потребовал 392 млн рублей с «РВК-Воронеж»

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (РПН) подало иск к ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»). Размер требований составляет 392,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству — причина образования требований не раскрывается. При этом спор относится к экономическим и касающимся административных правонарушений.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» сообщили, что спор касается «рутинного урегулирования вопросов за 2024 год». «Суд уже поддержал позицию добросовестности природопользователя в аналогичном деле за 2022 год. Кроме того, часть основания иска, о котором идет речь, уже признана недействительной Арбитражным судом Воронежской области 10 ноября 2025 года»,— добавили там.

Согласно картотеке арбитражных дел, это второй иск РПН к «РВК-Воронеж» с начала года. В начале февраля ведомство потребовало взыскать с поставщика ресурса 587,1 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год. Также в начале марта с заявлением к воронежской структуре ГК «Росводоканал» обратилось самарское ООО «Новострой» Николая Габдрахманова. Сумма требований по нему составила 634,6 млн руб. В эту сумму оценена задолженность по договору между сторонами. Ближайшее заседание по этому делу состоится сегодня.

В конце марта РПН сообщал о результатах внеплановой проверки в отношении московского ООО «Титул», которое строит сооружения для доочистки сточных вод на Правобережных очистных сооружениях в Воронеже. Этот контракт компания получила от ООО «РВК-Воронеж» за 523,6 млн руб. еще в 2024 году. Специалисты ведомства обнаружили на стройке несколько нарушений. «Титулу» выдали предписание об устранении нарушений.

Алина Морозова