Экологи выявили нарушения на затянувшейся стройке очистных сооружений в Воронеже

С февраля по март 2026 года Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора (РПН) провело внеплановую проверку в отношении московского ООО «Титул», которое строит сооружения для доочистки сточных вод на Правобережных очистных сооружениях в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.

На стройке обнаружили несколько нарушений. Не были устроены водоотводные канавы по периметру площадки и в низинах рельефа. Также отсутствовал пункт мойки колес автотранспорта. Кроме того, компания не вела учет отходов производства и потребления, а договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не был заключен.

По итогам проверки РПН выдал предписание исправить нарушения. Ответственным лицам составили протоколы об административных правонарушениях. Всего для контроля за строительством запланированы четыре внеплановые проверки подрядчика.

«Титул» выполняет строительство объектов доочистки с реагентным удалением фосфатов с 2024 года. Компания получила контракт от ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») за 523,6 млн руб. Она должна была построить блок доочистки, производственное здание, три железобетонные камеры, контактный резервуар, котельную и площадку ТКО. Работы предполагалось закончить в ноябре 2025 года. По данным госзакупок, контракт все еще выполняют, при этом его стоимость выросла на 70 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Титул» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2020 года для производства прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Евгений Миронов. В 2024 году выручка ООО составила 559 млн руб., что на 30,6% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла более чем в 2,5 раза — с 16,9 млн до 42,8 млн руб.

В конце 2025 года суд отказал Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора в иске на 145,6 млн руб. к комбинату благоустройства Советского района, который обвинили в ущербе почвам рядом с правобережными очистными сооружениями.

