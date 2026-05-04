В Уфе из-за репетиций парада и «Вальса Победы» перекроют движение

На три дня в Уфе частично перекроют движение из-за мероприятий по подготовке к празднованию Дня Победы. 4 и 7 мая на проспекте Октября проведут генеральные репетиции торжественного прохождения военнослужащих, а 8 мая на Советской площади — республиканскую акцию «Вальс Победы».

4 мая с 17:00 до 21:30 ограничат движение по проспекту Октября от Южного проезда до Кольской улицы и на Северном проезде от проспекта Октября до Новогорной улицы.

7 мая с 17:00 до 21:30 перекроют движение по проспекту Октября от улицы Шафиева до Кольской улицы, по Северному и Южному проездам от проспекта Октября до Российской улицы и по Новогорной улице от Южного до Северного проезда.

8 мая с 8:30 до 12:00 закроют движение по улице Пушкина от Ленина до Цюрупы.

В эти дни схема движения общественного транспорта будет временно изменена. 4 и 7 мая на время перекрытий приостановят работу троллейбусных маршрутов №13, 18 и 22.

