Главные новости за неделю 27 апреля — 3 мая. Кубань, Крым и Адыгея

Суд обратил в доход государства 18 млрд руб., а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз», принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и аффилированным с ним лицам, за нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные в период его депутатских полномочий.

В Туапсе из-за падения обломков беспилотников вновь произошел пожар на НПЗ.

Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Народного собрания — Парламента Республики Абхазия Кана Кварчии. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

В Краснодарском крае акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в онлайн-формате, парад в Новороссийске пока под вопросом, а торжественного прохождения войск в Краснодаре не будет.

В Краснодаре проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, фигурантами которого проходят Рубен Татулян и Виген Саркисян, пишет ТАСС. Фигурантам вменяется причастность к убийствам, рейдерским захватам и экономическим преступлениям.

Суд в Темрюке арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии установленным требованиям в преддверии туристического сезона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Туапсе в ночь на 1 мая произошло возгорание на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко опроверг информацию об эвакуации населения из города. Ранее ложные сведения появились в социальных сетях.

Исследования проб воды и атмосферного воздуха в городе Туапсе Краснодарского края, где ранее произошли пожары на объектах морского терминала и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в результате атак беспилотников, не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.