В Краснодаре нотариуса подозревают в помощи ОПГ Саркисяна

В Краснодаре проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, фигурантами которого проходят Рубен Татулян и Виген Саркисян, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах региона. Фигурантам вменяется причастность к убийствам, рейдерским захватам и экономическим преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным агентства, следственные действия прошли по трем адресам, связанным с родственниками господина Саркисяна, а также в офисе нотариуса Елены Лагодиной, которую следствие считает подконтрольной ему. В ходе обысков изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, в том числе огнестрельное оружие.

В правоохранительных органах утверждают, что находящиеся в розыске Татулян и Саркисян предпринимают попытки сохранить влияние в регионе через аффилированных лиц. В частности, проверяется информация о возможном лоббировании господином Саркисяном назначения подконтрольного нотариуса на пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края, выборы которого запланированы на май 2026 года. Кроме того, с октября 2025 года стажировку у госпожи Лагодиной проходит племянник Саркисяна, ранее работавший в органах прокуратуры.

Как отмечают источники, с учетом предполагаемой специализации фигурантов на экономических преступлениях наличие аффилированных лиц в нотариальном сообществе может использоваться для продолжения противоправной деятельности.

Рубен Татулян, известный в криминальной среде как Робсон, объявлен в России в розыск по обвинениям в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. Он также проходит по делу о хищениях в сфере землепользования. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным армянских правоохранительных органов, он был обнаружен в ноябре 2025 года, однако вопрос о его экстрадиции в Россию решен отрицательно.

Вячеслав Рыжков