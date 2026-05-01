В Туапсе после атаки БПЛА произошло возгорание на морском терминале

В Туапсе в ночь на 1 мая произошло возгорание на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По официальной информации, в результате удара беспилотника возник пожар на объекте терминальной инфраструктуры. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте оперативно начали работу специальные и экстренные службы, задействованные в локализации возгорания и обеспечении безопасности прилегающей территории.

Для ликвидации пожара были привлечены 128 человек и 41 единица техники. В тушении участвуют подразделения МЧС России, а также региональные и муниципальные службы реагирования.

В оперштабе уточнили, что силы и средства сосредоточены на оперативной локализации огня и недопущении распространения пожара на соседние участки объекта. Дополнительная информация о масштабах повреждений и последствиях происшествия будет представлена после завершения первоочередных работ.

Инцидент произошел спустя короткое время после завершения масштабного тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, где ликвидация возгорания продолжалась с 28 апреля. Тогда для стабилизации ситуации были мобилизованы значительные силы спасательных подразделений и техника из нескольких регионов.

Одновременно в городе продолжаются работы по устранению последствий загрязнения береговой линии нефтепродуктами. По ранее озвученным данным, на уборке побережья и прилегающих территорий задействовано более 600 сотрудников МЧС России, Кубань-СПАС, представителей администраций городов и районов, а также работников предприятий.

Кроме того, в Туапсе ранее были восстановлены системы газоснабжения и водоснабжения в пострадавших микрорайонах. Вместе с тем подача воды временно осуществляется по графику. Плановое ограничение было установлено в период с 22:00 30 апреля до 07:00 1 мая.

Оперативные службы продолжают круглосуточный мониторинг ситуации. Власти региона подчеркивают, что все необходимые ресурсы для реагирования на чрезвычайные происшествия в муниципалитете находятся в готовности.

Мария Удовик