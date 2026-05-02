Глава Туапсе опроверг информацию об эвакуации из города

В сети распространяется ложная информация об эвакуации Туапсе, об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Туапсе наблюдается спокойная обстановка, эвакуация не производится. На морском терминале полностью потушили возгорание, возникшее в результате атаки украинских беспилотников в ночь с 30 апреля на 1 мая. По словам Сергея Бойко, работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ведутся в штатном режиме.

«Прошу вас доверять только официальной информации, распространяемой на моих ресурсах и ресурсах администрации Туапсинского муниципального округа»,— написал Сергей Бойко в социальных сетях.

София Моисеенко