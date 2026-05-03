Роспотребнадзор: пробы воды и воздуха в Туапсе после ЧП соответствуют норме

Исследования проб воды и атмосферного воздуха в городе Туапсе Краснодарского края, где ранее произошли пожары на объектах морского терминала и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в результате атак беспилотников, не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в MAX.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лабораториями ведомства совместно со специалистами МУП «ЖКХ города Туапсе» организован усиленный мониторинг состояния всех водоисточников, задействованных в системе водоснабжения населения, а также воды в распределительной сети.

При проведении лабораторных исследований учитывались такие показатели, как содержание нефтепродуктов, наличие продуктов горения, а также индекс токсичности.

В апреле Туапсе неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ. В настоящий момент пожары полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Наталья Решетняк