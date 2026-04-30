Суд в Темрюке арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

Темрюкский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего местного жителя. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам, представленным суду, 24 апреля 2026 года обвиняемый встретил на улице в поселке Стрелка Темрюкского района ранее незнакомую 11-летнюю девочку. Он завязал с ребенком разговор, посадил несовершеннолетнюю в салон своей машины и направился в сторону хутора Белого. Во время совместной поездки между мужчиной и девочкой возник конфликт. В ходе ссоры фигурант ударил ребенка в область горла, а затем задушил девочку. С целью сокрытия следов преступления мужчина перевез тело к реке Старая Кубань и сбросил его в заросший овраг, после чего скрылся.

Суд принял решение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры пресечения составил два месяца — до 29 июня 2026 года.

Алина Зорина