Трем пляжам Анапы выдали заключения о соответствии санитарным требованиям

Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии установленным требованиям в преддверии туристического сезона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Речь идет о территориях детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег». В ведомстве уточнили, что положительное заключение стало возможным благодаря применению технологии восстановления прибрежной зоны с отсыпкой дополнительного слоя чистого песка.

В Роспотребнадзоре отметили, что мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе продолжается и остается на особом контроле. Наблюдение за экологической ситуацией будет вестись на протяжении всего туристического сезона.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии, при которой погиб один моряк, в акваторию Черного моря попало около 9,2 тыс. тонн мазута. По данным экстренных служб, работы по ликвидации последствий продолжаются: специалисты МЧС проводят очистку дна, обследовав почти 3,6 тыс. кв. м и собрав свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов на участках побережья Анапы и Темрюкского района.

Вячеслав Рыжков