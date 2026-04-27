Суд взыскал с экс-депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей

Суд обратил в доход государства 18 млрд руб., а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз», принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву и аффилированным с ним лицам, за нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные в период его депутатских полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ленинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску к бывшему депутату Государственной думы Ризвангаджи Исаеву, членам его семьи и аффилированным лицам. Суд установил, что ответчик, занимая пост депутата Государственной думы V созыва, нарушил антикоррупционное законодательство. Ризвангаджи Исаев использовал свой статус для содействия в завладении государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

По информации суда, при помощи различных схем он получил высоколиквидные городские участки общей площадью более 615 га. Земля была выкуплена подконтрольным Ризвангаджи Исаеву ООО «Статус» по льготной цене 15 168 073 руб. Взамен компания обязалась построить и безвозмездно передать городу объекты инженерной и иной инфраструктуры, однако позже отказалась от строительства социальных объектов в заявленном объеме. Изъятые территории были перераспределены в пользу третьих лиц.

После окончания депутатских полномочий в декабре 2011 года Ризвангаджи Исаев продолжил скрывать свою причастность к коррупционной деятельности и вкладывал незаконные доходы в покупку новых активов. На эти средства в Краснодаре были реализованы крупные девелоперские проекты, включая жилой район «Европея», «Немецкая деревня» и гостиничный комплекс Mariott Краснодар. Помещения в жилых объектах проданы третьим лицам, а здание отеля закреплено за ООО «Центр-Отель», принадлежащим сыну господина Исаева.

Доходы от коррупционно нажитого имущества с 2007 года направлялись на капитализацию предприятий и создание новых высокорентабельных бизнес-структур. Часть имущества была оформлена на родственников и доверенных лиц.

Алина Зорина