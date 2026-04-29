В Краснодаре не будет торжественного прохождения войск на 9 Мая

В Краснодарском крае акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в онлайн-формате, парад в Новороссийске пока под вопросом, а торжественного прохождения войск в Краснодаре не будет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава края Вениамин Кондратьев заявил, что окончательное решение по Параду Победы в Новороссийске планируется принять ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации. Он также подчеркнул, что главное в День Победы — максимально уделить внимание ветеранам. На Кубани их осталось 168 человек.

«Если по возрасту и состоянию здоровья они уже не могут прийти на торжество — значит, должны мы прийти к ним и поздравить, провести концерты на дому»,— заявил губернатор.

Кроме того, он поручил муниципалитетам организовать несение почетной Вахты Памяти на Посту №1 у монументов, посвященных Великой Отечественной войне. В регионе действуют ограничения по уличным массовым акциям — не более 1 тыс. человек. Мероприятия будут проводить локально в каждом населенном пункте, чтобы не допускать скопления людей и обеспечить безопасность.

По данным администрации, в период с 1 по 12 мая сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим несения службы. Накануне с организаторами провели инструктажи по пожарной безопасности. В период майских выходных противопожарная служба будет нести усиленный караул.

Всего в рамках Дня Победы в крае запланировано более 8 тыс. мероприятий: встречи с ветеранами, концерты и спектакли, выставки, уроки мужества, спортивные соревнования, лекции и кинопоказы. Кубань участвует в международной акции «Сад Памяти»: на 150 локациях в ряде муниципалитетов планируется высадить около 3 тыс. саженцев деревьев и кустарников. В апреле стартовали всероссийские акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка». Традиционно 9 Мая пройдут церемонии возложения цветов, венков и гирлянд к памятникам и мемориалам военной истории.

Регистрация на шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате уже открыта. Подать заявку можно до 6 мая.

Алина Зорина