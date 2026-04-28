В Сочи будут судить депутата парламента Абхазии за разбой

Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Народного собрания — Парламента Республики Абхазия Кана Кварчии. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно версии следствия, в ноябре 2025 года Кан Кварчия вместе с сообщниками напал на трех граждан России в Сухуме. Мужчины угрожали потерпевшим физической расправой, применяли предметы, используемые в качестве оружия, и похитили у них денежные средства и другое имущество в особо крупном размере.

В отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Кану Кварчии грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Алина Зорина