Власти Туапсинского округа сообщили о ракетной опасности

На территории Туапсинского муниципального округа объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространили местные власти. Жителей и гостей муниципалитета призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

В случае включения сирен сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендовано немедленно проследовать в безопасные места. Тем, кто находится дома, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Также безопасным вариантом считаются комнаты, окна которых не выходят в сторону моря.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано пройти в цокольные помещения ближайших зданий, подземные переходы или на подземные парковки. При этом власти отдельно подчеркнули, что использовать автомобиль в качестве укрытия не следует. Также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Жителей призвали сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала. По данным властей, предупреждение будет снято сразу после стабилизации обстановки и подтверждения отсутствия угрозы.

Одновременно на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. В связи с этим гражданам напомнили о рисках, связанных с возможным падением обломков беспилотных летательных аппаратов, и необходимости соблюдать осторожность.

Дополнительно власти вновь напомнили о запрете на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на сведения о местонахождении военных объектов и критически важной инфраструктуры.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

Мария Удовик