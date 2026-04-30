Главные новости за 30 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили пожар, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Экс-чиновников Белореченского района будут судить за халатность.

Коньячный завод «Темрюк» оспорил в суде штраф за нарушение ГОСТа.

Более 12,6 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали и вывезли в Туапсе.

Суд в Темрюке арестовал обвиняемого в убийстве 11-летней девочки.

Минэнерго РФ намерено в ближайшее время вынести на рассмотрение предложение о расширении мощностей систем накопления энергии на юге страны на 100 МВт — до совокупных 450 МВт.

В Славянске-на-Кубани из-за пожара в частном доме, расположенном рядом с детским садом №1, была проведена эвакуация воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения.

Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за помощь ВСУ.

Три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии установленным требованиям в преддверии туристического сезона, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Оценка ущерба, причиненного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, а также определение сроков его восстановления будут возможны лишь после завершения работ по тушению пожара, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Краснодарский край на майские праздники примет более 630 тыс. туристов, еще порядка 216 тыс. человек посетят регион в формате однодневных экскурсий.

Объем частных инвестиций в развитие территории «Кубанского Приазовья» в 2025 году составил 89 млрд руб.

В Анапе выданы все необходимые разрешения для эксплуатации в курортный сезон тестового участка пляжной территории.