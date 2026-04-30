В Туапсе собрали более 12,6 тысячи кубометров загрязненного грунта

Более 12,6 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали и вывезли в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Работы по устранению разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима, ведутся круглосуточно. За прошедшие сутки собрали и вывезли около 3 тыс. куб. м загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси.

Кроме того, вдоль береговой линии в Туапсе заменяют боновые заграждения. Продолжаются работы и в акватории реки Туапсе.

«Ъ-Кубань» писал, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили пожар, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в тушении, и заявил, что теперь власти направят силы на приведение города в порядок.

По данным главы региона, около 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. На месте проводятся регулярные замеры.

Алина Зорина