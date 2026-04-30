Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за помощь ВСУ

Краснодарский краевой суд признал жительницу Краснодара виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в феврале 2022 года подсудимая, действуя умышленно и осознавая последствия своих действий, осуществила несколько денежных переводов на общую сумму 100 тыс. руб. по реквизитам лица, которое, по данным следствия, занималось сбором средств для финансирования Вооруженных сил Украины и вело соответствующую публичную деятельность.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму переводов — 100 тыс. руб.

