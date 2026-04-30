Объем частных инвестиций в развитие «Кубанского Приазовья» составил 89 млрд рублей

Объем частных инвестиций в развитие территории «Кубанского Приазовья» в 2025 году составил 89 млрд руб., сообщили в министерстве экономики Краснодарского края. На реализацию объектов социальной сферы из краевого бюджета направлено 1,8 млрд руб.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на министра экономики региона Алексея Юртаева, с 2024 года в крае реализуется собственная стратегия развития «Кубанского Приазовья». В 2025 году в ее рамках выполнено 26 мероприятий, при этом региональное финансирование социальных и инфраструктурных объектов превысило 1,8 млрд руб. По оценке министерства, реализуемые проекты обладают значительным налоговым потенциалом, в связи с чем в текущем году планируется кратное увеличение объема бюджетной поддержки.

Стратегия охватывает Ейский, Темрюкский, Щербиновский, Славянский районы и Приморско-Ахтарский муниципальный округ, на которые приходится около 13,5% территории края. В этих муниципалитетах проживает порядка 500 тыс. человек.

Совокупный инвестиционный портфель программы до 2030 года оценивается в 700 млрд руб. Власти рассчитывают, что к этому сроку туристический поток на азовское побережье увеличится примерно в 1,5 раза и достигнет 1,5 млн человек в год.

