Александр Новак: ущерб НПЗ в Туапсе еще предстоит оценить

Оценка ущерба, причиненного нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, а также определение сроков его восстановления будут возможны лишь после завершения работ по тушению пожара, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, текущая ситуация на объекте остается сложной, в связи с чем специалисты смогут приступить к анализу последствий и формированию прогнозов по восстановлению только после полной ликвидации возгорания.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары по нефтехранилищам в Туапсе, нанесенные украинской стороной, могут способствовать дальнейшей дестабилизации мировых энергетических рынков, уже испытывающих давление на фоне ситуации в Ормузском проливе. Как уточнил представитель Кремля, атакам подверглись емкости с нефтью, предназначенной для выполнения экспортных контрактов.

Вячеслав Рыжков

