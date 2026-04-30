Коньячный завод «Темрюк» оспорил в суде штраф за нарушение ГОСТа

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил решение нижестоящей инстанции о привлечении ООО «Коньячный завод "Темрюк"» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов к продукции), сообщается в постановлении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Коньячный завод "Темрюк"» основано в декабре 2002 года и зарегистрировано в городе Темрюке Краснодарского края. Основной профиль компании — производство дистиллированных алкогольных напитков, включая коньяк, бренди и винные напитки. Генеральным директором с ноября 2025 года является Александр Трофимовский. Доли принадлежат Лидии Саркисовой и Наталье Меркуловой (по 25%), а также Вартану Вартанову (около 17%). Выручка завода в 2025 году снизилась на 28,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 68,2 млн руб. При этом компания получила чистый убыток в размере 117,3 млн руб., тогда как годом ранее была зафиксирована незначительная прибыль в 359 тыс. руб.

Согласно материалам дела, Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Южному федеральному округу (Росалкогольтабакконтроль) потребовало привлечь предприятие к ответственности за производство и выпуск в оборот четырехлетнего коньяка, не соответствующего ГОСТ 31732-2014. По версии управления, в результате лабораторных исследований в образцах продукции были обнаружены органические кислоты (винная, янтарная, молочная), которые являются компонентами виноградного вина и недопустимы в коньяке. В заключениях экспертов ведомства говорилось, что предоставленную на испытания продукцию можно отнести к категории «напитки виноградные крепкие».

Арбитражный суд Краснодарского края 3 октября 2025 года согласился с доводами управления, назначив заводу штраф в 100 тыс. руб. и постановив изъять и уничтожить арестованную алкогольную продукцию. Не согласившись с решением, предприятие обжаловало его, указав, что при отборе проб были нарушены установленные требования, что влияет на объективность выводов эксперта и не может свидетельствовать о несоответствии ГОСТ всей партии алкогольной продукции. Апелляционная инстанция установила, что управление при контрольных мероприятиях не обеспечило принцип случайного отбора проб, а объем образцов не соответствовал нормативным требованиям и пр.

Апелляционный суд назначил повторную экспертизу в ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия». Согласно заключению специалиста, все исследованные образцы, включая коньяк разных дат розлива, соответствуют виду алкогольной продукции «коньяк» и требованиям ГОСТ 31732-2014.

В итоге суд отменил решение первой инстанции полностью, отказал управлению в привлечении завода к ответственности, а также постановил вернуть предприятию всю арестованную алкогольную продукцию.

Наталья Решетняк