В Славянске-на-Кубани детей и сотрудников детсада эвакуировали из-за пожара в соседнем доме

В Славянске-на-Кубани из-за пожара в частном доме, расположенном рядом с детским садом №1, была проведена эвакуация воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. Как сообщили в оперштабе Кубани, первоначально существовала угроза распространения огня, позднее пламя перекинулось на кровлю здания детсада.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дети были оперативно выведены за пределы территории учреждения. По предварительным данным, пострадавших среди воспитанников и персонала нет.

В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных расчета.

Вячеслав Рыжков

