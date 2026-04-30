В Славянске-на-Кубани детей и сотрудников детсада эвакуировали из-за пожара в соседнем доме
В Славянске-на-Кубани из-за пожара в частном доме, расположенном рядом с детским садом №1, была проведена эвакуация воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. Как сообщили в оперштабе Кубани, первоначально существовала угроза распространения огня, позднее пламя перекинулось на кровлю здания детсада.
Дети были оперативно выведены за пределы территории учреждения. По предварительным данным, пострадавших среди воспитанников и персонала нет.
В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных расчета.