Мощности накопителей энергии на юге планируют расширить до 450 МВт

Минэнерго РФ намерено в ближайшее время вынести на рассмотрение правительственной комиссии по развитию электроэнергетики предложение о расширении мощностей систем накопления энергии на юге страны на 100 МВт — до совокупных 450 МВт. Как сообщил ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума заместитель министра энергетики Петр Конюшенко, дополнительные объекты планируется разместить в Краснодарском крае.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, инициатива обусловлена текущей режимно-балансовой ситуацией в энергосистеме региона. Ранее было принято решение о вводе дополнительной генерации на юге России в объеме около 2,1 ГВт. В числе предусмотренных проектов — строительство систем накопления энергии мощностью 100 МВт в Крыму и 250 МВт в Краснодаре.

В случае одобрения предложения общий объем накопителей на юге будет доведен до 450 МВт, при этом на Краснодарский край придется 350 МВт установленной мощности.

