Пожар на НПЗ в Туапсе потушили

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили пожар, который возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в тушении, и заявил, что теперь власти направят силы на приведение города в порядок.

«Это была тяжелейшая работа. Понимаю, сколько сил и труда потребовалось, чтобы ликвидировать такой масштабный пожар — зачастую с риском для жизни»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Кубань» писал, что 29 апреля на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе было ликвидировано открытое горение. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Сообщается, что на месте проводятся регулярные замеры, а также усиливаются лабораторные мощности.

Алина Зорина