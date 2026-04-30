В Анапе тестовый участок получил все разрешения для работы в курортном сезоне

В Анапе выданы все необходимые разрешения для эксплуатации в курортный сезон тестового участка пляжной территории, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Речь идет об отрезке побережья протяженностью около 1 км в районе села Витязево, который используется детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и объектами курортной сети Miracleon. Именно здесь ранее в экспериментальном режиме проводились работы по восстановлению пляжа с применением технологии отсыпки чистого песка.

По данным штаба, после завершения восстановительных мероприятий специалисты, включая представителей Роспотребнадзора, провели комплексные проверки, подтвердившие соответствие территории санитарным требованиям. 28 апреля ведомство выдало санитарно-эпидемиологическое заключение, согласно которому качество морской воды в границах участка также соответствует установленным нормам. Таким образом, пляж признан готовым к приему отдыхающих.

Ранее Роспотребнадзор также выдал заключения о соответствии санитарным требованиям еще трем пляжам Анапы, расположенным на территориях детских оздоровительных комплексов и пансионата «Высокий берег». Их восстановление проводилось в том числе с использованием технологии дополнительной отсыпки чистого песка.

