В майские праздники Кубань примет более 630 тысяч туристов

Краснодарский край на майские праздники примет более 630 тыс. туристов, еще порядка 216 тыс. человек посетят регион в формате однодневных экскурсий. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, обозначив наиболее востребованные направления отдыха.

По его словам, наибольший туристический поток традиционно приходится на морские курорты и предгорные территории — Сочи, Геленджик, Апшеронский и Мостовский районы. Глава региона отметил, что гостей привлекают природные достопримечательности, включая плато, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Одновременно развивается и диверсификация туристического предложения за счет гастрономического, винного и агротуризма.

В период с 1 по 11 мая в регионе будут работать более 3,4 тыс. объектов размещения, рассчитанных суммарно на свыше 280 тыс. мест. Средняя загрузка гостиниц прогнозируется на уровне 78% в Сочи, 80% в Геленджике, 68,4% в Новороссийске и 38% в Анапе. В предгорных территориях также ожидается высокий спрос: в Мостовском районе — около 80%, в Горячем Ключе — 85%, в Лабинском районе — 68%.

В краевой администрации отметили, что туристические маршруты на праздничные даты доступны для планирования на официальном портале курортов Краснодарского края.

