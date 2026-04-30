Экс-чиновников Белореченского района будут судить за халатность

Следственный отдел по Белореченскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей МКУ «Управление ГО и ЧС» Белореченска и Белореченского района. Их обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Также обвинение предъявлено заместителю главного инженера энергоснабжающей организации по ч. 1 ст. 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в конце декабря 2025 года бывшие должностные лица районной и городской администраций знали о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада в Белореченском районе. Однако они вовремя не объявили режим чрезвычайной ситуации и не провели мероприятия для предотвращения последствий.

После интенсивного снегопада высота покрова достигла двух метров. В результате социально значимые объекты и коммунальные организации лишились необходимых ресурсов, а местные жители остались без тепло-, энерго- и водоснабжения. Заместитель главного инженера энергоснабжающей организации не принял мер для должного оказания услуги по энергоснабжению, что привело к ограничению прав потребителей на получение качественных коммунальных услуг.

В ходе следствия обвиняемые признали вину. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, поэтому уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд.

Алина Зорина