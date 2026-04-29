Главные новости за 29 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Порядка 70 человек, проживавших вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуированы. Они находятся в гостинице. Специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников на энергетические объекты.

В консолидированный бюджет Краснодарского края в 2025 году поступило 599 млрд руб. собственных доходов. Это на 5,8% больше, чем годом ранее.

Риска для здоровья местных жителей в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На месте проводятся регулярные замеры, а также усиливаются лабораторные мощности.

Традиционные первомайские шествия на Кубани не состоятся в 2026 году. Все праздничные мероприятия в муниципалитетах пройдут в локальном режиме.

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года зарегистрировано 1899 преступлений экономической направленности. Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 1569 подобных эпизодов.

В Краснодарском крае акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в онлайн-формате, парад в Новороссийске пока под вопросом, а торжественного прохождения войск в Краснодаре не будет.

На Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано открытое горение. Пожарно-спасательные подразделения МЧС провели пенную атаку, открытое горение устранено на всех участках.

В Краснодаре проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, фигурантами которого проходят Рубен Татулян и Виген Саркисян. Фигурантам вменяется причастность к убийствам, рейдерским захватам и экономическим преступлениям.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. По состоянию на 29 апреля собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, из них 2523 кубометра — за последние сутки.

Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края с 2016 по 2025 годы увеличился в 2,7 раза — до 4,4 трлн руб. В 2025 году в сравнении с 2024 годом показатель вырос на 6%.